На Закарпатье благодатный огонь вызвал пожар — подробности, фото

В Закарпатской области, в селе Червенево, во дворе дома произошел пожар из-за благодатного огня. Никто из людей не пострадал, но огонь уничтожил имущество.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Закарпатья.

Как рассказали чрезвычайники, 6 мая, в 16:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре. Возгорание началось с автомобиля и как домино перекинулось на гараж, а дальше на жилой дом.

"Вероятно, благодатный огонь, который жильцы дома оставили в автомобиле после утренней службы и стал причиной бедствия", - говорится в сообщении.

На Закарпатье произошел пожар из-за благодатного огня / Фото: ДСНС у Закарпатській області

На Закарпатье произошел пожар из-за благодатного огня / Фото: ДСНС у Закарпатській області

Пожарные ликвидировали возгорание и спасли от огня соседский жилой дом и дворовую постройку.

Однако огонь успел уничтожить: автомобиль Opel Vivaro, крышу дома площадью 47 кв. м, гараж и вещи домашнего обихода.

Напомним, на Прикарпатье мужчина бросился в охваченный огнем дом, чтобы спасти 2-летнюю девочку.

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