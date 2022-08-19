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На Закарпатье будут судить экс-чиновника, который подделывал документы для выезда призывников за границу

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На Закарпатье будут судить экс-чиновника, который подделывал документы для выезда призывников за границу

Фото: УМВД Украины в Закарпатской области

В Закарпатской области разоблачили чиновника, который подделывал документы для выезда мужчин призывного возраста за границу.

В Ужгороде следователи направили в суд дело о незаконной деятельности 35-летнего жителя Береговщины. Экс-чиновник с целью собственного обогащения занимался подделкой документов, позволяющих мужчинам-призывникам выехать за пределы Украины.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Злоумышленнику удалось поймать "на горячем", когда он получал 14 тысяч долларов за очередную сделку. Закарпатца сразу же задержали в процессуальном порядке. Деньги, полученные им за незаконные услуги, были изъяты.

"Следователи провели все необходимые следственные действия, собрали достаточно доказательств и сформировали обвинительный акт, который вместе с материалами уголовного производства направили для судебного разбирательства", — говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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Как сообщалось, киевлянин с сообщником организовали схему незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу под видом волонтеров. Мужчины вносили уклонян в базу данных "Путь" ложные сведения, что якобы желающие уехать являются волонтерами и едут за границу за гуманитарной помощью. Свои услуги они оценили в 18 тысяч долларов.

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