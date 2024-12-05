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На Закарпатье будут судить мошенника, который продал фиктивные документы уклонистам (фото)

На Закарпатье будут судить мошенника, который продал фиктивные документы уклонистам (фото)

Задержание мужчины / Фото: Национальная полиция Закарпатской области

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

На Закарпатье завершили расследование по делу в отношении 32-летнего мужчины из Раховского района, который наладил мошенническую схему "уклонения от мобилизации".

Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

Злоумышленник предлагал военнообязанным выдачу фиктивных документов о непригодности к службе за 18 тысяч долларов. Он выдавал поддельные удостоверения, представляясь работником ТЦК и СП, однако вместо официальных документов передавал клиентам напечатанные на обычном принтере фальшивки.

Изъятые средства / © Национальная полиция Закарпатской области
Изъятые средства / Фото: Национальная полиция Закарпатской области

Задержанный после получения денег, он сейчас обвиняется в мошенничестве и подделке документов.

"Сейчас материалы уголовного производства направлены для судебного рассмотрения. Согласно санкции инкриминируемых статей обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Напомним, мужчина на границе внезапно "исцелился" от серьезного изъяна.

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