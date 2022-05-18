На Закарпатье будут судить мужчину за уклонение от призыва на военную службу

На Закарпатье будут судить мужчину за уклонение от призыва на военную службу

В Закарпатье будут судить жителя города Перечин за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Отмечается, что местный житель военнообязан. Во время мобилизации прибыл в Ужгородский территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Он прошел военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

После комиссии его признали годным для службы в армии. Впрочем, от отправки в воинскую часть и прохождение службы он отказался, уклонившись от получения повестки.

"Обвиняемый точно знал, что совершает таким образом уголовное правонарушение, за которое законодательством предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Узнает, что для дальнейшего рассмотрения производства направлено в Перечинский районный суд.

Как сообщалось, в Тернопольской области 17-летний киевлянин, уехавший во время военных действий из столицы, организовал мошенническую схему. Молодой человек возглавил группу мошенников в регионе. Вместе с 11 сообщниками открыл подпольный бизнес по организации выезда мужчин призывного возраста за границу.

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