На Закарпатье будут судить мужчину за уклонение от призыва на военную службу

В Закарпатье будут судить жителя города Перечин за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.
Отмечается, что местный житель военнообязан. Во время мобилизации прибыл в Ужгородский территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Он прошел военно-врачебную комиссию.
Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.
После комиссии его признали годным для службы в армии. Впрочем, от отправки в воинскую часть и прохождение службы он отказался, уклонившись от получения повестки.
"Обвиняемый точно знал, что совершает таким образом уголовное правонарушение, за которое законодательством предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
Узнает, что для дальнейшего рассмотрения производства направлено в Перечинский районный суд.
Как сообщалось, в Тернопольской области 17-летний киевлянин, уехавший во время военных действий из столицы, организовал мошенническую схему. Молодой человек возглавил группу мошенников в регионе. Вместе с 11 сообщниками открыл подпольный бизнес по организации выезда мужчин призывного возраста за границу.
Читайте также:
- В Украине могут продлить общую мобилизацию: Зеленский внес законопроект в Раду
- В Крыму объявили принудительную мобилизацию военных-изменников, которые в 2014 году перешли на сторону России
- Пограничники задержали 20-летнего "пенсионера": украинец пытался уехать с удостоверением, купившим за 1500 долларов