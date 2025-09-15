На Закарпатье "черный археолог" пытался продать в интернете сокровище кельтов (фото)

Археологический клад кельтов / © Офис Генерального прокурора

На Закарпатье 42-летний мужчина провел незаконные раскопки на памятнике археологии, который внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, и пытался продать найденные предметы через интернет-аукцион.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины на Facebook, уточнив, что обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным следствия, в феврале 2025 года мужчина нашел 11 фрагментов керамического горшка, внутри которого содержались четыре бронзовых топора-кельты. Осознавая историческую ценность находки, он не сообщил о ней соответствующие органы, а попытался продать клад через онлайн-аукцион.

Незаконную продажу удалось прекратить благодаря совместным действиям полиции и специалистов Национального музея истории Украины, которые обнаружили лот во время мониторинга. Эксперты подтвердили, что предметы принадлежат культуре Гава-Голиграды, которая существовала на рубеже позднего бронзового и раннего железного века (XII-IX вв. до н.э.), и что сохраненные в керамической посуде они имеют особую археологическую ценность.

Все находки изъяты и переданы на ответственное хранение в Национальный музей истории Украины. Обвиняемому инкриминируется незаконное проведение археологических работ и присвоение ценного сокровища (ч. 1 ст. 298 и ч. 1 ст. 193 УК Украины).

Досудебное расследование осуществлялось Ужгородским райуправлением полиции совместно с Управлением противодействия киберпреступности Закарпатской области под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве за бесценок хотели продать на аукционе редкие сокровища, а именно — фрагмент мужского браслета, золоченое окончание ремня в виде головы хищной птицы, а также серебряную фибулу — редкую застежку для одежды, декорированную сложными ювелирными техниками.