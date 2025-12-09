- Дата публикации
На Закарпатье четверо несовершеннолетних изнасиловали 46-летнюю женщину: как их наказали
Четверо ребят в возрасте 13, 14, 16 и 17 лет напали на 46-летнюю прохожую, ограбили и изнасиловали ее. Самый младший даже не достиг возраста уголовной ответственности.
На Закарпатье суд наказал четырех несовершеннолетних подростков, которые изнасиловали и ограбили 46-летнюю женщину.
Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.
Преступление произошло в июле этого года. Четверо ребят в возрасте 13, 14, 16 и 17 лет напали на 46-летнюю прохожую, ограбили и изнасиловали ее. Женщина около полуночи возвращалась домой. Группа подростков предложила ей помощь. Под видом сопровождения такси нападавшие заманили ее в безлюдное место, где отобрали у пострадавшего украшения и деньги, а затем по очереди изнасиловали.
Суд назначил двум обвиняемым наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы каждому. Третьему подсудимому, уже имеющему судимость, — семь лет и два месяца заключения.
Материалы относительно самого молодого насильника, не достигшего возраста уголовной ответственности, переданы в суд для решения вопроса о помещении его в специализированное учреждение.
Как добавил местный журналист Виталий Глагола, в зале суда пострадавшая женщина плакала, но сказала, что удовлетворена приговором.
