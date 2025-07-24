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На Закарпатье четверо несовершеннолетних изнасиловали и ограбили 46-летнюю женщину
Четверо парней в возрасте 13, 14, 16 и 17 лет напали на 46-летнюю прохожую, ограбили и изнасиловали ее.
В Мукачево в Закарпатье четырех подростков подозревают в изнасиловании и ограблении 46-летней женщины, которую они встретили на улице.
Об этом сообщили в полиции Закарпатья.
Женщина заявила, что на нее напали несколько подростков — силой отобрали золотые украшения и деньги, после чего изнасиловали ее и скрылись.
Правоохранители установили лиц, причастных к преступлению — четверо парней в возрасте 13, 14, 16 и 17 лет. По предварительным данным, подростки встретили женщину на улице, предложили провести ее, а впоследствии завели в безлюдное место. Там они избили ее, завладели деньгами и ювелирными изделиями, а потом изнасиловали.
Полицейские разыскали несовершеннолетних насильников. Трое из них были задержаны. Им сообщили о подозрении. Речь идет об изнасиловании, совершенном группой лиц и грабеже, соединенном с насилием. Малолетним злоумышленникам грозит 12 лет лишения свободы.
Еще один, 13-летний насильник не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Поэтому решается вопрос о применении в отношении него правовых механизмов.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье двое мужчин напоили и изнасиловали 15-летнюю.