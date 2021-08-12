На Закарпатье чрезвычайники спасли из воды трех детей: что случилось

На Закарпатье чрезвычайники спасли из воды трех детей: что случилось

Дети пошли порыбачить.

В пгт Межгорье Хустского района чрезвычайники спасли трое мальчиков, которые оказались посреди реки за сильных осадков. Инцидент произошел около 20 часов 11 августа.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

Дети 10 и 11 лет ушли на рыбалку на реку Рика, однако из-за сильного дождя вода начала прибывать, и маленькие рыбаки оказались посреди бушующей стихии. Они начали звать на помощь, поэтому их услышали местные жители и вызвали спасателей.

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Бойцы ГСЧС спасли детей и передали в руки обеспокоенных родителей. К счастью, дети отделались лишь испугом.

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