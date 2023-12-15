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На Закарпатье депутат подорвал гранаты в здании сельсовета: есть жертвы (фото)

На Закарпатье депутат подорвал гранаты в здании сельсовета: есть жертвы (фото)

На месте работают правоохранители.

Сегодня, 15 декабря, один из депутатов во время заседания подорвал гранаты в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По предварительной информации, погиб один человек — сам взрывник, еще 11 человек получили ранения.

В МВД уточнили впоследствии, что пострадали 26 человек, шестеро из которых — в тяжелом состоянии.

Медики осуществляют реанимационные мероприятия по отношению к мужчине, который подорвал гранаты.

© Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

На месте работают правоохранители, детали происшествия устанавливают.

Напомним, в Харьковской области 14-летний подросток погиб в результате детонации взрывного предмета, который он перевозил в пакете.

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