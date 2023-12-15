На Закарпатье депутат взорвал гранату во время рассмотрения бюджета 2024 года: что известно об инциденте

В Закарпатье депутат взорвал гранаты во время заседания сельсовета. Известно о многих раненых.

Сегодня, 15 декабря, произошла трагедия во время заседания Керецковского сельского совета Мукачевского района. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, один из депутатов совета взорвал гранаты внутри здания во время заседания.

ТСН.ua собрали все, что известно об инциденте.

По данным источников ТСН.ua, подрывник — 54-летний депутат сельсовета первого созыва от партии "Слуга Народа" Сергей Батрин, проживающий в селе Кушница.

"Это вечный оппозиционер по отношению к сельским властям, в последнее время он стал неадекватом", — рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель местных властей.

Эту информацию приводит также закарпатский журналист Виталий Глагола и портал Mukachevo.net.

По предварительной информации, причиной инцидента могло стать несогласие депутата с определенными решениями, принятыми во время заседания сельсовета. В частности, по словам главы Хустской районной военной администрации Виктора Сабадоша, рассматривали вопросы утверждения бюджета на 2024 год и итоги 2023-го.

В настоящее время медики проводят реанимационные мероприятия по отношению к мужчине, который взорвал гранаты. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии. По последним данным правоохранителей, в результате инцидента пострадали 26 человек, из которых 6 — в тяжелом состоянии.

В Закарпатье депутат взорвал гранату

В Закарпатье депутат взорвал гранату / Фото: Национальная полиция Украины

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехника и криминалисты. Сегодня выясняют все обстоятельства трагедии. Это событие следователи уже квалифицировали по статье 258 УКУ (террористический акт). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В то же время в сети появилось видео момента взрыва внутри помещения во время заседания. На кадрах видно, как около 11.30 депутат заходит в зал во время дискуссии, некоторое время стоит у двери и после слов "мож я?" достает несколько гранат и бросает их на пол. Через несколько секунд они сдетонировали.

Взрыв гранат во время сессии на Закарпатье

Другие случаи взрывов гранат

Под Киевом в сентябре мужчина взорвал себя гранатой. В полиции уточнили, что в результате подрыва гранаты погиб 33-летний мужчина, а его 28-летний брат с полученными осколочными ранениями конечностей и лицо доставлены в больницу.

В ноябре в Днепровском районе Киева в результате взрыва гранаты также погибли два человека. Правоохранители установили, что в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и женщина, которые находились в доме. Еще один мужчина – брат погибшего, получил ранения, его госпитализировали врачи.

В Днепре 13 ноября злоумышленники на Lexus бросили гранату в автомобиль, стоявший рядом с остановкой общественного транспорта. Один человек получил ранение.

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