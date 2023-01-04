На Закарпатье детектив БЭБ и депутат прикрывали рынок электронных сигарет за тысячи долларов

На Закарпатье задержан детектив Бюро экономической безопасности и местный депутат, которые за взятки прикрывали нелегальный рынок электронных сигарет.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Чиновник требовал и получал неправомерную выгоду за прикрытие нелегального сбыта электронных сигарет на территории Закарпатской области.

К этой деятельности работник БЭБ привлек посредника — депутата одного из сельских советов Ужгородского района, который от его имени должен был встречаться с местными предпринимателями и вести с ними переговоры.

Фото: Прокуратура города Киева

По условиям правоохранителя с каждой реализованной электронной сигареты он должен получать с предпринимателей по 2 доллара. При этом ежемесячный размер неправомерной выгоды должен составлять не менее 2-3 тысяч долларов.

После продажи более 10 тысяч электронных сигарет в месяц старший детектив через своего посредника предлагал обсудить вопрос уменьшения суммы неправомерной выгоды.

Правоохранители задокументировали передачу детективу первой части денег – 2 тыс. долларов. При получении второй – 4 тыс. долларов старшего детектива и местного депутата задержали. В настоящее время им сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании мер пресечения.

Фото: Прокуратура города Киева

Напомним, в Закарпатье за сутки поймали 14 уклонистов, которые хотели незаконно пересечь границу. Большинство мужчин прибыли в Закарпатье из других областей.

Тарифы, пенсии, субсидии: что изменилось в Украине со 2 января

Читайте также: