На Закарпатье дочь жестоко убила родного отца: подробности шокируют

Между девушкой и мужчиной разгорелась ссора.

В Закарпатской области во время ссоры 19-летняя девушка зарезала 52-летнего отца.

Об этом сообщили в полиции региона.

В полицию Мукачево от медиков поступило сообщение о том, что они констатировали смерть местного жителя, на теле которого обнаружили ножевое ранение в области шеи.

Трагедия произошла в одной из квартир многоэтажного дома в Мукачево.

"Между 52-летним мужчиной и его 19-летней дочерью возник конфликт, во время которого последняя внезапно схватила нож и нанесла отцу удар в область шеи. Мужчина от полученной травмы скончался", — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские допросили родственников и соседей и выяснили, что в семье погибшего и раньше случались ссоры и домашнее насилие, однако с соответствующими заявлениями в полицию никто не обращался.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Девушку полицейские задержали в порядке ст.208 УПК РФ. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что 19-летняя девушка во время ссоры зарезала свою родственницу.

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