На Закарпатье дочь жестоко убила родного отца: подробности шокируют

Между девушкой и мужчиной разгорелась ссора.
В Закарпатской области во время ссоры 19-летняя девушка зарезала 52-летнего отца.
Об этом сообщили в полиции региона.
В полицию Мукачево от медиков поступило сообщение о том, что они констатировали смерть местного жителя, на теле которого обнаружили ножевое ранение в области шеи.
Трагедия произошла в одной из квартир многоэтажного дома в Мукачево.
"Между 52-летним мужчиной и его 19-летней дочерью возник конфликт, во время которого последняя внезапно схватила нож и нанесла отцу удар в область шеи. Мужчина от полученной травмы скончался", — говорится в сообщении ведомства.
Полицейские допросили родственников и соседей и выяснили, что в семье погибшего и раньше случались ссоры и домашнее насилие, однако с соответствующими заявлениями в полицию никто не обращался.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Девушку полицейские задержали в порядке ст.208 УПК РФ. Следствие продолжается.
Ранее стало известно, что 19-летняя девушка во время ссоры зарезала свою родственницу.
Читайте также: