На Закарпатье два уклониста хотели бежать в Венгрию, притворяясь военными

На Закарпатье двое уклонистов натянули на себя военную форму, чтобы притвориться пограничниками и незаметно сбежать в Венгрию.

Об этом передает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Задержанными оказались жители Харьковской и Тернопольской областей. Оба были одеты в камуфлированную одежду. По замыслу переправщиков, наряды их клиентов должны были бы отвлечь внимание пограничных нарядов. За эти услуги каждый уклонист отдал по 9 тысяч долларов США.

Однако за 100 метров до границы военнослужащие разоблачили ловкачей. Для составления протоколов о совершенных ими админправонарушениях мужчин доставили в пограничное подразделение. Правовая оценка их действиям будет давать суд.

Напомним, что на Львовщине дрон сорвал попытку "телепортации" уклониста.

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