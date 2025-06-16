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- Украина
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На Закарпатье двое мужчин напоили и изнасиловали 15-летнюю: детали
В Закарпатье полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней.
На Закарпатье задержаны двое мужчин в возрасте 18 и 29 лет, подозреваемые в изнасиловании 15-летней девушки.
Об этом сообщает полиция Закарпатской области.
15 июня в полицию обратилась 15-летняя закарпатка. Девушка утверждает, что несколько дней назад ее изнасиловали двое местных жителей. По словам потерпевшей, злоумышленники угрожали ей и насильно затащили в дом одного из фигурантов.
Там они вместе стали пьянствовать, а потом, напоив девушку и воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловали несовершеннолетнюю.
Правоохранители разыскали и задержали фигурантов. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Ровно суд отпустил на свободу мужчину, совершившего 4 изнасилования