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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
5869
Время на прочтение
1 мин

На Закарпатье двое мужчин напоили и изнасиловали 15-летнюю: детали

В Закарпатье полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Подозреваемые в изнасиловании

Подозреваемые в изнасиловании / © Национальная полиция Закарпатской области

На Закарпатье задержаны двое мужчин в возрасте 18 и 29 лет, подозреваемые в изнасиловании 15-летней девушки.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

15 июня в полицию обратилась 15-летняя закарпатка. Девушка утверждает, что несколько дней назад ее изнасиловали двое местных жителей. По словам потерпевшей, злоумышленники угрожали ей и насильно затащили в дом одного из фигурантов.

Там они вместе стали пьянствовать, а потом, напоив девушку и воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловали несовершеннолетнюю.

Правоохранители разыскали и задержали фигурантов. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ровно суд отпустил на свободу мужчину, совершившего 4 изнасилования

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Дата публикации
Количество просмотров
5869
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