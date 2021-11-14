На Закарпатье двое мужчин ограбили АЗС с фейковыми удостоверениями копов: фото

После ограбления 39 и 40-летний житель Киева и Киевской области скрывались в Мукачево.

Двое злоумышленников ограбили заправку в Берегово Закарпатской области и прятались в соседнем Мукачево.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатья.

"12 ноября около 15:00 часов в полицию поступило сообщение от работников одной из АЗС Берегова об ограблении. По вызову прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые опросили потерпевших. Они рассказали, что двое неизвестных мужчин приехали на АЗС и начали им угрожать, после чего украли мобильный телефон и 31,5 тыс. гривен и 9,6 тыс. долларов, и уехали в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Уже через несколько часов оперативники с бойцами роты полиции особого назначения по горячим следам задержали подозреваемых. Двое злоумышленников, 39 и 40-летний жители Киева и Киевской области, скрывались в Мукачево на одном из частных предприятий.

У фигурантов следователи изъяли деньги, пистолет и вещество, похожее на наркотический метамфетамин. Кроме того, полицейские обнаружили у злоумышленников несколько поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов. Все вещдоки исследуют эксперты.

Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Автомобиль, на котором они передвигались, изъяли на арестайданчик.

Следователи квалифицировали действия задержанных по ч.3 ст.186 Уголовного кодекса Украины. Им сообщии о подозрении в совершении указанного преступления. В соответствии с санкцией статьи им грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

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