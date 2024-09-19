На Закарпатье двое подростков изнасиловали женщину с инвалидностью и сбежали за границу

У пограничников не было причин ограничить выезд несовершеннолетних за пределы Украины.

На Закарпатье двое 14-летних парней, подозреваемых в изнасиловании женщины с инвалидностью, срочно уехали за границу.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале местный журналист Виталий Глагола.

По его словам, это преступление произошло еще 17 июля, а 19 июля родные женщины обратились с заявлением в полицию. Изнасилованная 42-летняя женщина имела проблемы — она была глухонемой. Обидчики и потерпевшая проживали в одном селе Теребля Тячевского района.

Как отметил журналист, пока полиция проводила необходимые следственные действия и экспертизы для вручения подозрения, у пограничников не было причин ограничить выезд несовершеннолетних за пределы Украины.

"По моей информации, сейчас насильников полиция будет объявлять в розыск", — написал Виталий Глагола.

Ранее пресс-секретарь полиции Закарпатской области Анна Дан в комментарии “УП. Жизнь" подтвердила, что двум 14-летним подросткам сообщили о подозрении в изнасиловании 42-летней женщины с инвалидностью.

“Был проведен ряд следственных действий, в том числе следственный эксперимент с участием фигурантов. Чтобы сообщить о подозрении, мы должны были дождаться выводов всех экспертиз", — отметила она.

Напомним, в Тернопольской области мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней. Злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей, которая является лицом с инвалидностью.

Читайте также: