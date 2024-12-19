Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Закарпатье двое военных ГПСУ сбежали за границу во время службы

На Закарпатье двое военных ГПСУ сбежали за границу во время службы

Фото: www.facebook.com/МВД Украины

На Закарпатье двое пограничников, которые должны были ловить уклонистов, сами незаконно бежали в соседнюю страну.

На Закарпатье двое пограничников сбежали на территорию соседней страны во время службы и не вернулись. Суд оштрафовал за это инспектора, который должен был проконтролировать по рации их местонахождение.

Об этом говорится в решении Раховского райсуда.

Инцидент произошел 27 сентября, однако известно о нем стало только сейчас.

Границу патрулировали двое военных ГПСУ – жители Сумской области. Инспектор ГПСУ должен был выходить на связь пограничного патруля каждые 30 минут. Однако он пропустил контрольное время и этим воспользовались для бегства за границу двое его коллег. Инспектор сделал записи о связи с патрулем в рабочей тетради пограничного наряда, хотя на самом деле связи не было.

Обвиняемый не явился в зал суда, однако объяснил свою позицию в письменном заявлении. Дмитрий Д. рассказал, что в ту ночь исполнял обязанности дежурного в месте дислокации подразделения. Он заверил, что своевременно связаться с нарядом пограничного патруля не смог из-за большой нагрузки. Физически предотвратить побег тоже не мог.

Оба беглеца-пограничника, родом из Сумской области, были знакомы между собой и ранее уже дважды пытались незаконно пересечь границу.

Суд признал инспектора виновным в халатном отношении к военной службе (ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Ему назначили 17 тысяч гривен штрафа.

Ранее СМИ сообщали, что в Одесской области пограничник сбежал в Молдову в то время, когда его брат воюет на фронте.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация