На Закарпатье двое военных ГПСУ сбежали за границу во время службы

На Закарпатье двое пограничников, которые должны были ловить уклонистов, сами незаконно бежали в соседнюю страну.

На Закарпатье двое пограничников сбежали на территорию соседней страны во время службы и не вернулись. Суд оштрафовал за это инспектора, который должен был проконтролировать по рации их местонахождение.

Об этом говорится в решении Раховского райсуда.

Инцидент произошел 27 сентября, однако известно о нем стало только сейчас.

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Границу патрулировали двое военных ГПСУ – жители Сумской области. Инспектор ГПСУ должен был выходить на связь пограничного патруля каждые 30 минут. Однако он пропустил контрольное время и этим воспользовались для бегства за границу двое его коллег. Инспектор сделал записи о связи с патрулем в рабочей тетради пограничного наряда, хотя на самом деле связи не было.

Обвиняемый не явился в зал суда, однако объяснил свою позицию в письменном заявлении. Дмитрий Д. рассказал, что в ту ночь исполнял обязанности дежурного в месте дислокации подразделения. Он заверил, что своевременно связаться с нарядом пограничного патруля не смог из-за большой нагрузки. Физически предотвратить побег тоже не мог.

Оба беглеца-пограничника, родом из Сумской области, были знакомы между собой и ранее уже дважды пытались незаконно пересечь границу.

Суд признал инспектора виновным в халатном отношении к военной службе (ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Ему назначили 17 тысяч гривен штрафа.

Ранее СМИ сообщали, что в Одесской области пограничник сбежал в Молдову в то время, когда его брат воюет на фронте.

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