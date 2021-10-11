На Закарпатье двое женщин украли у туриста из Киева 50 тыс. грн, пока он плавал на катамаране: фото

Часть денег злоумышленницы уже успели потратить.
На Закарпатье двое женщин украли у туриста из Киева барсетку с 57 тыс. грн и документами. Инцидент произошел в воскресенье, 10 октября, в селе Поляна, вблизи Свалявы.
Об этом сообщила пресc-служба полиции Закарпатья.
Мужчина рассказал, что около 12:20 оставил барсетку на лавочке возле озера и пошел кататься на катамаране.
В это время две неизвестные женщины украли его барсетку.
Полицейские сразу посмотрели видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент преступления, и оперативно установили личности причастных. Ими оказались 38-летняя жительница села Нелипино и 30-летняя жительница села Сасовка.
Фигуранток вместе с похищенными вещами разыскали уже на железнодорожном вокзале в Сваляве. Деньги женщины частично успели потратить, однако большую часть средств, 45 тысяч гривен, полицейские изъяли и в ближайшее время вернут пострадавшему.
По факту кражи следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. По делу ведется следствие.
Напомним, на Волыни мужчина украл телевизор из своего гостиничного номера.