Украина
375
1 мин

На Закарпатье экс-глава ТЦК задекларировал 240 тыс. валюты и 4 квартиры

Бывший начальник отдела Мукачевского РТЦК Сергей Иванина перед увольнением подал декларацию. Как за 10 лет службы в военных комиссариатах и ТЦК удалось собрать состояние, превышающее официальную зарплату — читайте дальше.

Дмитрий Гулийчук
Сергей Иванина

Сергей Иванина / © Виталий Глагола

В Закарпатье бывший начальник отдела Мукачевского ТЦК Сергей Иванина подал декларацию перед увольнением, в которой указал 240 тыс. долларов наличными, элитные авто и четыре квартиры.

Об этом стало известно с сайта НАПК после публикации местного журналиста Виталия Глаголы.

Иванина задекларировал 240 тысяч в валюте наличными — 120 тыс. долларов и 120 тыс. евро.

Недвижимость

  • дом 201,45 м² в Межгорье (2008);

  • две квартиры в Ужгороде — 36,6 м² и 36,9 м² (2016);

  • 4 земельных участка в курортном Межгорье общей площадью 432 м²;

  • нежилое помещение 59,8 м² в Межгорье.

Имущество жены эксвоенкома Оксаны Иванины:

  • дом 245,7 м² в Ужгороде (2017);

  • квартиры 66,2 м² (2013) и 97,8 м² (2011) в Ужгороде;

  • земельный участок 450 м ²;

  • два нежилых помещения (9,3 м² и 22,3 м², 2022).

Транспорт, зарегистрированный на жену:

  • Toyota Land Cruiser 150 (2022);

  • Hyundai Tucson (2019);

  • автобус Ponticelli ER-120U (1995).

Сергей Иванина задекларировал за 2025 год около 748 тыс. грн.

  • денежное довольствие от Закарпатского ОТЦК и СП — 333 тыс. грн и 138 тыс. грн;

  • пенсия — 256 тыс. грн;

  • мелкие выплаты: кэшбек, госпрограммы, зарплата по совместительству.

Жена получила 4451 грн зарплаты по совместительству через ФЛП и является конечной бенефициаркой ООО «Телерадиокомпания Межгорье ТВ».

Как напоминает Zaxid.net, Сергей Иванина работал в системе военных комиссариатов/ТЦК более 10 лет. В 2015 году его назначили заместителем комиссара Хустско-Межгорского объединенного городского военного комиссариата.

Напомним, что в Днепропетровской области полиция задержала трех военных ТЦК, которые забили гражданского до смерти.

375
