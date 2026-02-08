- Дата публикации
На Закарпатье экс-глава ТЦК задекларировал 240 тыс. валюты и 4 квартиры
Бывший начальник отдела Мукачевского РТЦК Сергей Иванина перед увольнением подал декларацию. Как за 10 лет службы в военных комиссариатах и ТЦК удалось собрать состояние, превышающее официальную зарплату — читайте дальше.
В Закарпатье бывший начальник отдела Мукачевского ТЦК Сергей Иванина подал декларацию перед увольнением, в которой указал 240 тыс. долларов наличными, элитные авто и четыре квартиры.
Об этом стало известно с сайта НАПК после публикации местного журналиста Виталия Глаголы.
Иванина задекларировал 240 тысяч в валюте наличными — 120 тыс. долларов и 120 тыс. евро.
Недвижимость
дом 201,45 м² в Межгорье (2008);
две квартиры в Ужгороде — 36,6 м² и 36,9 м² (2016);
4 земельных участка в курортном Межгорье общей площадью 432 м²;
нежилое помещение 59,8 м² в Межгорье.
Имущество жены эксвоенкома Оксаны Иванины:
дом 245,7 м² в Ужгороде (2017);
квартиры 66,2 м² (2013) и 97,8 м² (2011) в Ужгороде;
земельный участок 450 м ²;
два нежилых помещения (9,3 м² и 22,3 м², 2022).
Транспорт, зарегистрированный на жену:
Toyota Land Cruiser 150 (2022);
Hyundai Tucson (2019);
автобус Ponticelli ER-120U (1995).
Сергей Иванина задекларировал за 2025 год около 748 тыс. грн.
денежное довольствие от Закарпатского ОТЦК и СП — 333 тыс. грн и 138 тыс. грн;
пенсия — 256 тыс. грн;
мелкие выплаты: кэшбек, госпрограммы, зарплата по совместительству.
Жена получила 4451 грн зарплаты по совместительству через ФЛП и является конечной бенефициаркой ООО «Телерадиокомпания Межгорье ТВ».
Как напоминает Zaxid.net, Сергей Иванина работал в системе военных комиссариатов/ТЦК более 10 лет. В 2015 году его назначили заместителем комиссара Хустско-Межгорского объединенного городского военного комиссариата.
