На Закарпатье экс-глава ТЦК задекларировал 240 тыс. валюты и 4 квартиры

Сергей Иванина / © Виталий Глагола

В Закарпатье бывший начальник отдела Мукачевского ТЦК Сергей Иванина подал декларацию перед увольнением, в которой указал 240 тыс. долларов наличными, элитные авто и четыре квартиры.

Об этом стало известно с сайта НАПК после публикации местного журналиста Виталия Глаголы.

Иванина задекларировал 240 тысяч в валюте наличными — 120 тыс. долларов и 120 тыс. евро.

Недвижимость

дом 201,45 м² в Межгорье (2008);

две квартиры в Ужгороде — 36,6 м² и 36,9 м² (2016);

4 земельных участка в курортном Межгорье общей площадью 432 м²;

нежилое помещение 59,8 м² в Межгорье.

Имущество жены эксвоенкома Оксаны Иванины:

дом 245,7 м² в Ужгороде (2017);

квартиры 66,2 м² (2013) и 97,8 м² (2011) в Ужгороде;

земельный участок 450 м ²;

два нежилых помещения (9,3 м² и 22,3 м², 2022).

Транспорт, зарегистрированный на жену:

Toyota Land Cruiser 150 (2022);

Hyundai Tucson (2019);

автобус Ponticelli ER-120U (1995).

Сергей Иванина задекларировал за 2025 год около 748 тыс. грн.

денежное довольствие от Закарпатского ОТЦК и СП — 333 тыс. грн и 138 тыс. грн;

пенсия — 256 тыс. грн;

мелкие выплаты: кэшбек, госпрограммы, зарплата по совместительству.

Жена получила 4451 грн зарплаты по совместительству через ФЛП и является конечной бенефициаркой ООО «Телерадиокомпания Межгорье ТВ».

Как напоминает Zaxid.net, Сергей Иванина работал в системе военных комиссариатов/ТЦК более 10 лет. В 2015 году его назначили заместителем комиссара Хустско-Межгорского объединенного городского военного комиссариата.

