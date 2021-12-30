На Закарпатье елки украсили навозом: стало известно зачем (фото)

Таким образом мужчина борется с ворами.

На Закарпатье в селе Нараев мужчина украсил десятки своих хвойных деревьев на огороде гноем, навозом и известью. Таким образом он борется с ворами.

Об этом 30 декабря написало местное издание "Голос Карпат".

Мужчина объснил, что два года назад перед зимними праздниками неизвестные украли две голубые, три обычных елки и несколько кустов. После этого хозяин придумал, как защитить свои деревья – обрабатывать их зловонным перегноем. Вместо гирлянд на ветки он повесил куски коровьего удобрения.

"Никакой вор не захочет нести домой елку, от которой несет фермой — потому что завоняет весь дом. А с другой стороны, органическое удобрение из хлева подкормит деревца. Когда праздники пройдут, дожди смоют навоз — и елки снова, как говорится, будут иметь "товарный вид", — рассказал хозяин.

Напомним, что в Киеве с 4 января заработают 15 пунктов приема новогодних елок. Принести елку на утилизацию можно будет до 31 января.

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