На Закарпатье глава ТГ просил у матери погибшего героя деньги на перевозку тела – журналист

По словам журналиста, глава ТГ просил у матери погибшего защитника 9000 гривен на транспортировку тела.

В Керецковской громаде на Закарпатье, где в декабре прошлого года местный депутат взорвал гранаты во время заседания, произошел новый скандал.

Об этом пишет журналист и депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

"Военнослужащий Максим Андрейчук, в социальной сети Facebook, опубликовал видеозапись на которой неизвестный утверждает, что (глава Керецковской ТГ. – Ред.) Михаил Мушка просил у матери погибшего защитника 9000 гривен на транспортировку тела в родное село Керецки", – говорится в сообщении .

Речь идет о 40-летнем военном Михаиле Гецке, погибшем 17 февраля на Лиманском направлении.

На опубликованной аудиозаписи неизвестная женщина рассказывает, что в селе родственники и знаки погибшего героя собрали 12 тыс. грн и отдали эти деньги.

"Но не знаю, кому эти деньги отдали", – отмечает женщина.

Ранее Глагола писал, что Михаил Мушка является представителем запретной в Украине партии "Оппозиционная платформа — При жизни". А в марте 2021 ему сообщили о подозрении за получение взятки. При взрыве гранаты в помещение сельсовета Михаил Мушка получил ранение средней тяжести.

Напомним, что 15 декабря 2023 депутат Керековской ТГ на Закарпатье во время сессии взорвал гранаты. В результате взрыва пострадали 26 человек. 16 декабря один из мужчин скончался в больнице от полученных травм.

Читайте также: