На Закарпатье горел лес на горе Савчин: фото, видео

В субботу, 13 августа, лесной пожар на горе Савчин между населенными пунктами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль ликвидирован.
В Закарпатье горел лес на горе Савчин.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.
Пожар начался 12 августа на территории Ужгородского лесного хозяйства.
"В 16:25 13 августа лесной пожар на горе Савчин между населенными пунктами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль ликвидирован", — говорится в сообщении ГСЧС.
Всего в тушении привлекались 234 человека и 20 ед. техники, из них от ГСЧС 102 человека и 16 ед. техники, а также авиация.
Напомним, в Киевской области в поселке Дымерка горел дом, в который попала молния.
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