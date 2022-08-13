На Закарпатье горел лес на горе Савчин: фото, видео

В субботу, 13 августа, лесной пожар на горе Савчин между населенными пунктами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль ликвидирован.

В Закарпатье горел лес на горе Савчин.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Пожар начался 12 августа на территории Ужгородского лесного хозяйства.

"В 16:25 13 августа лесной пожар на горе Савчин между населенными пунктами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль ликвидирован", — говорится в сообщении ГСЧС.

Всего в тушении привлекались 234 человека и 20 ед. техники, из них от ГСЧС 102 человека и 16 ед. техники, а также авиация.

Напомним, в Киевской области в поселке Дымерка горел дом, в который попала молния.

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