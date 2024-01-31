На Закарпатье горел памятник архитектуры – подробности, фото

Пожар вспыхнул в храме, который является памятником архитектуры.

В Новом Селе Закарпатской области в ночь на 31 января произошел пожар в Реформаторском храме ХІІІ-ХV века.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Как рассказали чрезвычайники, проезжавший по селу водитель увидел, как из окон колокольни Реформаторского храма идет дым.

Мужчина сразу вызвал спасателей, которые ликвидировали угрозу и спасли сакральное сооружение.

Пожар в Реформаторском храме в Закарпатье

Пожар в Реформаторском храме в Закарпатье

По разным историческим источникам, здание храма датировано ХІІІ-ХV в., и является украшением села. Последний пожар в нем произошел в 1913 году, тогда сгорела кровля храма.

Напомним, в Житомирской области в пожаре погибли две маленькие девочки (фото).

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