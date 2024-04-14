На Закарпатье группа поляков незаконно пересекла границу Украины – видео, подробности

Граждане Польши случайно въехали на территорию Украины.
В Закарпатской области четверо граждан Польши незаконно пересекли границу с Украиной на квадроциклах. Иностранцы объяснили, что являются членами сообщества, которое занимается экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов. Они заблудились и случайно попали в Украину.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Нарушителей, которые вне пунктов пропуска тремя квадроциклами и мотоциклом пересекли границу из Венгрии в Украину, обнаружили с помощью биспектральной камеры.
На их задержание выдвинулась группа реагирования пограничной службы "Бодалово" Мукачевского отряда.
В апреле в Польше стартовала акция под названием "2222 км", суть которой заключается в том, что участвующие в ней добровольцы обязаны проехать маршрутом от Кракова до Стамбула, преодолевая ежесуточно около 300 км в основном по бездорожью. Из-за проблем со связью, иностранцы заблудились, потеряли ориентировку на местности, поэтому и оказались на территории Украины.
В отношении граждан Польши пограничники составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд.
Иностранцев в порядке реадмиссии вернут в Венгрию.
Напомним, пограничник попросил у ветерана ВСУ с ампутированными ногами разрешение на выезд из страны.
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