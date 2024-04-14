Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Закарпатье группа поляков незаконно пересекла границу Украины – видео, подробности

На Закарпатье группа поляков незаконно пересекла границу Украины – видео, подробности

Группа поляков, незаконно пересекшая границу Украины / Фото: Facebook/Государственная пограничная служба Украины-Западная граница

Граждане Польши случайно въехали на территорию Украины.

В Закарпатской области четверо граждан Польши незаконно пересекли границу с Украиной на квадроциклах. Иностранцы объяснили, что являются членами сообщества, которое занимается экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов. Они заблудились и случайно попали в Украину.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Нарушителей, которые вне пунктов пропуска тремя квадроциклами и мотоциклом пересекли границу из Венгрии в Украину, обнаружили с помощью биспектральной камеры.

На их задержание выдвинулась группа реагирования пограничной службы "Бодалово" Мукачевского отряда.

Группа поляков, незаконно пересекшая границу Украины / © Facebook/Государственная пограничная служба Украины-Западная граница
Группа поляков, незаконно пересекшая границу Украины / Фото: Facebook/Государственная пограничная служба Украины-Западная граница

В апреле в Польше стартовала акция под названием "2222 км", суть которой заключается в том, что участвующие в ней добровольцы обязаны проехать маршрутом от Кракова до Стамбула, преодолевая ежесуточно около 300 км в основном по бездорожью. Из-за проблем со связью, иностранцы заблудились, потеряли ориентировку на местности, поэтому и оказались на территории Украины.

В отношении граждан Польши пограничники составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд.

Иностранцев в порядке реадмиссии вернут в Венгрию.

Напомним, пограничник попросил у ветерана ВСУ с ампутированными ногами разрешение на выезд из страны.

Читайте также ведущие новости дня:

Поляки незаконно пересекли границу Украины

Поляки незаконно пересекли границу Украины

Похожие темы:

Следующая публикация