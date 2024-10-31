На Закарпатье грузовик превратил микроавтобус в металлолом: двое погибших (фото)

Один из водителей выехал на встречную полосу.

В селе Буштыно произошло смертельное ДТП: столкнулись грузовик и микроавтобус.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Выяснилось, что 56-летний житель села Тересва, управляя автомобилем Ford, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes под управлением 23-летнего жителя города Хуст.

"В результате столкновения водитель микроавтобуса и его 46-летняя пассажирка погибли на месте ДТП. Кроме этого, в больницу госпитализировали и 23-летнюю пассажирку грузовика — жительницу села Иза Хустского района", — уточнили правоохранители.

Водителя грузовика полицейские обследовали – за рулем находился трезвый. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Киеве произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки в Соломенском районе: шесть человек госпитализированы, один из пострадавших скончался.

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