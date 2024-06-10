На Закарпатье грузовик прорвал государственную границу: в Венгрии задержали 32 украинца (фото)

В Закарпатской области в воскресенье, 9 июня, грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами прорвал границу. Впоследствии венгерские пограничники задержали 32 гражданина Украины.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

"Наши пограничники обнаружили дорожку следов от транспортного средства на контрольно-следовой полосе, что указывало на пересечение государственной границы в районе 225-го пограничного знака. Инцидент произошел на участке "Косино" и "Большая Быйгань", - говорится в сообщении.

На Закарпатье грузовик с военными номерами прорвал границу / Фото: Виталий Глагола

На Закарпатье грузовик с военными номерами прорвал границу / Фото: Виталий Глагола

На место происшествия был направлен патруль для поиска нарушителей.

Проверка показала, что это транспортное средство не состоит на учете воинских частей и оказалось не военным. Впоследствии автомобиль был найден на венгерской стороне, а все пассажиры его покинули.

На Закарпатье грузовик с военными номерами прорвал границу / Фото: Виталий Глагола

На Закарпатье грузовик с военными номерами прорвал границу / Фото: Виталий Глагола

"Позже венгерская полиция сообщила о задержании 32 человек в окрестностях села Барабаш", - добавил Глагола.

Позже спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП подтвердил этот инцидент. По его словам, венгерская сторона еще не передала Украине задержанных граждан.

"О незаконном пересечении границы группой лиц с привлечением транспортного средства на участке Мукачевского отряда в настоящее время проводится вся необходимая проверка. Движение грузовика в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону смежной страны. В дальнейшем смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины", - уточнил детали Демченко.

Спикер ГПСУ также добавил, что кроме этого пограничники Украины задержали нескольких человек, которые, возможно, причастны к незаконному перемещению через границу этих лиц. С ними проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия.

"Как видим, противоправные элементы не оставляют попыток незаконного перемещения лиц через границу. В то же время сами нарушители пользуются услугами преступных организованных групп, которые обещают им содействие за немалые суммы средств", - резюмировал Андрей Демченко.

Напомним, в горах неподалеку от границы обнаружили тело человека.

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