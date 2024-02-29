На Закарпатье хотели мобилизовать мужчину, брат которого уже на фронте: чем это закончилось

На суде мужчина объяснил, что его родной брат уже мобилизован.

В Закарпатской области к испытательному сроку приговорили мужчину, получившего повестку и письменно отказавшийся от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, жителя Закарпатской области военно-врачебная комиссия признала годным к службе в армии. В ноябре 2023 года ему вручили повестку. Однако мужчина категорически отказался от мобилизации, написав письменное заявление в военкомате.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что уклонился от мобилизации, поскольку не согласился с выводом ВВК, добавив, что имеет порок сердца. Мужчина на суде заявил, что "на его содержании находится несовершеннолетний ребенок и родители, нуждающиеся в уходе, так как старший брат мобилизован".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок на год испытательного.

"Учитывая, что обвиняемый ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, искренне раскаивается в содеянном, имеет на содержании малолетнего ребенка и отца, нуждающегося в лечении, кроме того, его родной брат мобилизован и является участником боевых действий, суд приходит к выводу о возможность исправления обвиняемого без отбывания наказания", — говорится в пояснении суда.

Приговор суда

Напомним, из-за отказа от мобилизации осудили 20-летнего сына ветерана войны.

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