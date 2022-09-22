На Закарпатье и в Черновицкой области задержали более десяти человек, которые хотели незаконно пересечь границу

Правонарушителей доставили в пограничные подразделения для привлечения к ответственности.

В течение суток в рамках мероприятий "Рубеж-2022" пограничники Мукачевского и Черновицкого отрядов задержали 14 граждан Украины из разных регионов страны, которые намеревались добраться до Румынии и Молдовы, незаконно перейдя границу.

Министерство внутренних дел Украины сообщило об этом 22 сентября.

"В частности, микроавтобус с пятью военнообязанными мужчинами остановили оперативники совместно с военнослужащими отдела "Дьяково" на окраине села Теково. Пассажиры, которые имели с собой рюкзаки с личными вещами и документами, признались, что планировали незаконно пересечь границу", — говорится в сообщении.

Правонарушителей доставили в пограничные подразделения для привлечения к ответственности по ст.204-1 КУоАП. Также о них проинформировали военкоматы, а также представители Нацполиции.

Добавим, что незаконное пересечение государственной границы Украины по ст.204-1 КУоАП влечет наложение штрафа от сорока до ста не облагаемых налогом минимумов, или исправительные работы сроком до одного месяца за вычетом двадцати процентов заработка.

Напомним, в секретном пункте приказа о мобилизации в РФ говорится о миллионе призывников, подлежащих "долевой" мобилизации. Об этом сообщил эксдепутат российской Госдумы Илья Пономарев.

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