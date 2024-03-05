На Закарпатье из Тисы вытащили тело 22-летнего парня: уже 21-й

На Закарпатье из реки Тиса извлекли тело очередного утопленника, который, вероятно, незаконно пытался переправиться за границу.

Об этом передает Госпогранслужба.

Погибшего мужчину заметили сотрудники ГПСУ во время патрулирования речного участка границы. На место происшествия вызвали спасателей и полицию. Парня достали из воды. Погибшим оказался жителем Ивано-Франковской области, 2002 года рождения.

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину, на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда это уже 21 случай гибели человека при попытке переплывания реки, которой пролегает граница с Румынией", – говорится в сообщении.