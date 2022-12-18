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На Закарпатье из-за лавины обрушилась гора: камни падали прямо на голову людям (шокирующее видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1184
Время на прочтение
1 мин
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На Закарпатье из-за лавины обрушилась гора: камни падали прямо на голову людям (шокирующее видео)

Фото: Unsplash

Событие случилось в Нересницкой общине в субботу, 17 декабря

В Закарпатской области из-за лавины посыпалась гора, в результате чего камни повредили жилые дома.

Видео в Сети опубликовала свидетельница инцидента.

По ее словам, событие произошло в Нересницкой общине в субботу, 17 декабря. Пока неизвестно, сколько домов повреждено и есть ли пострадавшие из-за обвала камней с горы.

На видео, снятое местной, хорошо видно, как камни падают с горы и бьют жилые дома. После этого поднимается белая пыль. Испуганные люди убегают по сторонам.

Пока больше информации об инциденте нет.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря, в Украину придет похолодание. По данным Диденко, осадки в воскресенье в Украине маловероятны — передышка. Синоптикиня отметила, что с воскресенья морозы будут усиливаться, но со среды в Украину придет потепление.

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Дата публикации
Просмотры
1184
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