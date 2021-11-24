На Закарпатье из-за лошади на дороге произошло смертельное ДТП

Водитель съехал с дороги в кювет.

В Тячевщине водитель легкового автомобиля съехал с дороги в кювет. В результате аварии один человек погиб, трое — травмированы.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

74-летний водитель автомобиля Renault Kengoo не справился с управлением, поскольку на дороге внезапно появилась лошадь. После этого мужчина выехал на встречную полосу и съехал с дороги в кювет.

В результате аварии погибла 58-летняя пассажирка. Водитель и еще двое его пассажиров в возрасте 57 и 70 лет получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Напомним, несовершеннолетняя водитель за рулем кроссовера устроила аварию в Полтавской области. Четверо человек оказались в больнице. Это произошло в селе Малая Кохновка под Кременчугом. Компания молодых людей решила прокатиться по дороге вдоль леса. В салоне "Тойоты", кроме 17-летней водительницы, находились трое юношей 18,19 и 20 лет. На скорости машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

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