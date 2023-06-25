На Закарпатье избили генерала СБУ: подозревают сотрудников контрразведки — СМИ

Драка началась в ресторане в Ужгородском районе, после чего генерала вывезли в лес и выбили зубы.

Трое сотрудников военной контрразведки якобы избили 62-летнего генерала СБУ Виктора Микулина, экс-ректора академии СБУ и бывшего заместителя председателя Закарпатской ОГА.

Об этом инциденте сообщил журналист Виталий Глагола.

По его словам, об инциденте сообщили в полицию в пятницу, 23 июня. В ресторане "Три Туза" в Большой Доброне Ужгородского района Закарпатской области началась драка, во время которой неизвестные ударили помощника народного депутата и набросились на генерала СБУ Виктора Микулина.

По информации журналиста, среди участников избиения был начальник 4 отдела управления военной контрразведки Закарпатья полковник Андрей Панарин.

Как сообщает Obozrevatel со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, полковник контрразведки с подчиненными и, вероятно, несколькими пограничниками громко отдыхали в ресторане.

Микулин, который в этом же заведении вместе с нардепом от "Слуги народа" проводил встречу с представителями международной партнерской организации, сделал замечание шумной компании. В ответ те начали потасовку.

Источник Obozrevatel утверждает, что нардепу удалось скрыться и вызвать полицию. Микулина обиженные контрразведчики вывезли в лес, где 62-летнему мужчине выбили зубы. Также, как сообщают СМИ, у него на теле многочисленные гематомы, кровоподтеки, медики диагностировали черепно-мозговую травму, перелом кисти руки и другие повреждения.

Журналисты пишут, что злоумышленники скрылись с места происшествия на черной Skoda, но их задержали бойцы подразделения КОРД Нацполиции.

Напомним, ранее в Закарпатье пограничники задержали 11 мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно попасть в страны ЕС.

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