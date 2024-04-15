На Закарпатье киевлянин организовал схему побега уклонистов за границу: какие расценки и на чем "погорели"

На Закарпатье ликвидировали канал незаконной переправки уклонистов через границу.

Об этом передает Госпогранслужба.

Как действовала "схема"

За $5,5 тыс. дельцы обещали украинцам пересечение границы. Канал незаконной переправки организовал бывший киевлянин, а теперь житель Закарпатья. Он подыскивал желающих попасть в страны ЕС.

Организатор схемы – бывший киевлянин, а теперь житель Закарпатья

Его сообщник-водитель завозил уклонистов к границе, а еще один – сопровождал автомобиль дистанционно, высматривая правоохранителей.

Спели "на горячем"

Пограничники вместе с полицией остановили легковушку во время "самой интересной" части плана. Водитель еще пытался скрыться, однако вместе с пассажирами все же был задержан, как и впоследствии основной организатор схемы.

Пассажирами-уклонистами оказались двое жителей Львовщины и Закарпатья.

Уклонистами оказались двое жителей Львовщины и Закарпатья.

Правоохранители изъяли у фигурантов дела три легковых автомобиля марок Tesla, Mercedes и Chrysler, семь мобильных телефонов и денежные средства на сумму 2200 евро и 6700 долларов США.

Переправщикам доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что киевлянка за 6 тысяч долларов США обещала парню организовать выезд за границу как волонтеру.

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