На Закарпатье КПП с Венгрией прекратит пропуск граждан: причина
Пункт пропуска «Косино — Барабаш» ограничивает движение 10 и 11 марта.
В пункте пропуска «Косино» на Закарпатье на протяжении двух дней, 10 и 11 марта, будут ограничивать движение транспорта.
Об этом сообщает Закарпатская таможня.
«С 10 по 11 марта, в пункте пропуска "Косино — Барабаш" на украинско-венгерской границе, с 13 по 17 часов, будут производиться монтажные работы по подключению к электросети новых модулей, установленных для работы должностных лиц таможенной и пограничной служб», — говорится в сообщении.
В связи с этим временно не будут осуществляться оформление и пропуск граждан, а также авто в оба направления.
В ГПСУ при этом говорят не о полном закрытии КПП в эти дни, а о том, что «пропуск лиц и транспортных средств может быть замедлен».
Пограничники советуют для пересечения в этом направлении воспользоваться ближайшими КПП: «Вилок — Тисабеч», «Великая Паладь — Нодьгодош» или «Астей — Берегшурань».
