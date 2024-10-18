На Закарпатье крестный отец погибшего военного обокрал его семью

За совершенное преступление ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Полиция Закарпатья сообщила о подозрении 44-летнему мукачевцу, который совершил мошенничество, обманув семью погибшего защитника Украины более чем на 7,2 миллиона гривен.

Об этом сообщила полиция Закарпатья.

Согласно информации следствия, злоумышленник, состоя в доверительных отношениях с семьей погибшего, предложил матери военнослужащего помощь в оформлении документов для получения единовременной денежной выплаты от государства. Он является крестным отцом погибшего.

После открытия банковского счета злоумышленник убедил женщину оставить банковскую карту у него, заверив, что потратит начисленные средства на обустройство места захоронения, а остальное перечислит сыну погибшего. Однако вернув карту, семья обнаружила, что на счету вместо начисленных 7 миллионов гривен осталось всего 350 тысяч.

Сейчас под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Злоумышленник, который обманул семью погибшего защитника, находится под стражей и ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, на Хмельнитчине 19-летний мужчина создал фейковую страницу в Инстаграм и выманил у военного почти полмиллиона гривен.

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