На Закарпатье легковушка влетела в микроавтобус: трое погибших

Водитель микроавтобуса очутился в больнице.

Смертельная автоавария произошла на Закарпатье: не разминулись легковушка и микроавтобус.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 22 ноября.

В ДТП погибли три человека. По словам очевидцев, 62-летний водитель легковушки на бешеной скорости вылетел с крутого поворота на встречную полосу. Заметив двигавшийся навстречу микроавтобус, он начал тормозить, но избежать столкновения уже не смог.

В результате он и два его пассажира — это мужчины в возрасте 64 и 65 лет погибли мгновенно. 57-летний водитель микроавтобуса в машине ехал сам. Он получил многочисленные травмы. В настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, в Кривом Роге произошла авария : грузовик смял "ЗАЗ". Водитель легковушки погиб, пассажирка получила травмы. Водитель грузовика не пострадал. Он был под хмельком, говорят очевидцы. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии. В частности, кто позволил водителю в таком состоянии отправиться в рейс. Грузовик участвовал в ремонте автодорог.

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