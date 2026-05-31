На Закарпатье мальчик получил тяжелые ожоги во время сжигания мусора

В Закарпатской области 8-летнего мальчика госпитализировали с многочисленными ожогами после несчастного случая во время сжигания мусора возле реки.

Об этом сообщил Закарпатский центр экстренной медицинской помощи.

По информации медиков, на вызов выезжала бригада экстренной помощи из поселка Усть-Черная. У ребенка диагностировали термические ожоги II степени, которые поразили значительную часть тела.

У мальчика обожжено лицо, в частности щеки и подбородок, верхние конечности — кисти и предплечья, а также нижние конечности, включая обе голени и ягодицы.

Медики оказали мальчику неотложную помощь на месте происшествия. В частности, наложили специальные противоожоговые гелевые повязки, провели обезболивание, обеспечили внутривенный доступ и начали инфузионную терапию физиологическим раствором.

После стабилизации состояния ребенка доставили в областную детскую больницу для дальнейшего лечения.

В Центре экстренной медицинской помощи отметили, что этот случай является серьезным напоминанием об опасности открытого огня и сжигания мусора, травы или веток в присутствии детей.

Медики призвали родителей и опекунов не оставлять детей без присмотра вблизи огня, не позволять им самостоятельно сжигать мусор и регулярно напоминать правила безопасности.

