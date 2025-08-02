На Закарпатье малыш заклеил глаза суперклеем: что известно

На Закарпатье малыш заклеил глаза суперклеем

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Трехлетний мальчик с Закарпатья случайно заклеил глаза суперклеем — медики спасли ситуацию.

Об этом сообщает «103 Закарпатья» в Facebook.

Вечером в пятницу, около 19:00, в службу экстренной помощи «103» поступил срочный вызов из села Королево: трехлетний ребенок получил химическую травму глаз суперклеем. На место оперативно прибыла бригада №805 (парамедик Отило Фозекош и ЭМТ Семен Буковинский).

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По словам матери, ребенок играл дома и достал тюбик суперклея, оставленный на столе. После случайного нажатия жидкость попала лицо, глаза и волосы. Глаза мальчика слиплись, ребенок плакал.

Медики оказали первую помощь: обезболили, промыли глаза и обработали кожу. Малыша доставили в областную детскую больницу в Мукачево для осмотра офтальмолога.

Детский травматизм: каждая пятая травма у малышей — бытовая. Ежегодно химические поражения глаз фиксируют более 20 тысяч детей. В 90% случаев трагедии можно было бы избежать.

Как предотвратить:

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Храните химию и лекарства вне доступа детей.

Используйте блокираторы на шкафах и розетках.

Никогда не оставляйте малышей без присмотра.

Разговаривайте со старшими детьми о безопасности для младших.

Эта история — важное напоминание: дети исследуют все вокруг, и наша ответственность — сделать этот мир безопасным для них.

Напомним, в Киеве на канатной дороге в парке Победа травмировались дети.