«Одним кликом» аннулировали отсрочки и держали в качестве заложников: Лубинец подтвердил произвол в ТЦК на Закарпатье

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В одном из ТЦК Закарпатья «одним кликом» лишали законных отсрочок мужчин со всей Украины.

Эти слухи, которые давно распространялись в Сети, подтвердил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По его словам, сотни военнообязанных со всей Украины фактически оказались в статусе заложников. Мужчин незаконно удерживали с действующими отсрочками и не выпускали с территории РТЦК, а правовые гарантии просто аннулировали без оснований.

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Как работала схема?

Омбудсмен рассказал, что гражданам с действительными документами об отсрочке блокировали выход с территории ТЦК, препятствуя свободному передвижению.

Массовый подлог данных: Отсрочки отменяли, а в отдельных случаях даже без заседаний соответствующих комиссий и без оформления протоколов. В государственную информационную систему руководитель РТЦК вносил заведомо ложную информацию.

Фиктивные документы: Чиновники штамповали фейковые рапорты, которые становились «основанием» для лишения граждан их прав.

Унизительные условия пребывания: На сборном пункте обнаружили неудовлетворительное санитарное состояние туалетов, нехватку питьевой воды, отсутствие белья, одеял, средств гигиены и только пожилой душ.

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«Все эти разоблаченные факты — прямое следствие пренебрежения и бездействия со стороны бывшего руководства Министерства обороны и незаконных указаний руководителя Закарпатского ОТЦК. Именно отсутствие системного контроля создало условия для подобного произвола», — отмечает Лубинец.

По мнению обмудсмена, теперь становится совершенно понятно, почему люди так боятся, и почему появляются эти многочисленные видео, где граждане пытаются скрыться от работников ТЦК. Он считает, что мужчины боятся, потому что даже имея законную отсрочку, человек может легко его потерять в помещениях ТЦК.

© Дмитрий Лубинец facebook

Представитель Лубинца буквально выводил незаконно задержанных людей из ТЦК

В течение июля представитель Лубинца Андрей Крючков освободил 11 человек, которых противоправно удерживали в этом РТЦК, а непосредственно во время мониторингового визита способствовал немедленному освобождению еще двух граждан.

«Эти действия имеют четкие признаки преступлений по статьям 146 (незаконное лишение свободы), 362 (несанкционированные действия с информацией), 366 (служебный подлог) и 426-1 (превышение властью) УК Украины», — отмечает Лубинец.

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«Посягательство на права граждан, запугивание и системные фальсификации — именно так сегодня выглядит работа отдельных войск на Закарпатье. Мобилизация важна, но когда она превращается в беззаконие, это уничтожает доверие к государству. Все эти нарушения нужно немедленно искоренять, а должны понести строгую ответственность», — подытожил Дмитрий Лубинец.

Ранее в Сети ширились сообщения, что на Закарпатье задерживают и мобилизуют студентов, а отсрочку «снимают через ТЦК».

Заметим, что это далеко не первый сканал с ТЦК в Закарпатье. Ранее сообщалось, что работник ТЦК на Закарпатье приковал мужчину наручниками к лестнице на всю ночь.

Также мы писали, что на Закарпатье больного туберкулезом мужчину с инвалидностью насильно удерживали в ТЦК.

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