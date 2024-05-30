На Закарпатье массово травмировались дети: шокирующие подробности (фото)

В Боздошском парке Ужгорода оборвался трос веревочного парка, когда дистанцию проходила группа детей.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

"Сегодня, 30 мая, в полицию поступило сообщение о травмировании детей в одном из парков Ужгорода", — сообщают полицейские.

Они установили, что во время того, как группа детей проходила маршрут по веревочному парку, на локации оборвался трос. В результате дети упали с высоты ориентировочно 1,5 м на землю.

Фото: Полиция Закарпатья

Фото: Полиция Закарпатья

“Пока известно о 16 травмированных. По предварительному осмотру медиков несовершеннолетние потерпевшие получили телесные повреждения, не несущие угрозу их жизни. На месте происшествия продолжаются следственные действия. В полиции определяются с правовой квалификацией события», — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожском государственном цирке 27 апреля прямо во время спектакля произошел несчастный случай — пара воздушных акробатов — 15-летний парень и 12-летняя девушка сорвались с высоты и упали на арену.

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