На Закарпатье будут судить мать из-за недосмотра — годовалая девочка умерла в результате двусторонней бронхопневмонии.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

«Женщина не выполняла возложенные на нее законом родительские обязанности: не обеспечивала надлежащих бытовых условий, питания и своевременного обращения за медицинской помощью. Когда ее дочь заболела, она не обратилась к врачам», — отметили правоохранители.

Действия подозреваемой квалифицировали по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

