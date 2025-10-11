ТСН в социальных сетях

Украина
145
1 мин

На Закарпатье мать отправила на тот свет родного ребенка — детали трагедии

Женщина не обратилась в больницу, когда маленький ребенок заболел пневномией.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ребенок умер

Ребенок умер / © pixabay.com

На Закарпатье будут судить мать из-за недосмотра — годовалая девочка умерла в результате двусторонней бронхопневмонии.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

«Женщина не выполняла возложенные на нее законом родительские обязанности: не обеспечивала надлежащих бытовых условий, питания и своевременного обращения за медицинской помощью. Когда ее дочь заболела, она не обратилась к врачам», — отметили правоохранители.

Действия подозреваемой квалифицировали по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком врачи подозреваются в смерти пациентки. Состояние женщины ухудшилось после операции.

145
