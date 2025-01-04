На Закарпатье медики помогали уклонистам получить группу инвалидности: как работала схема

Во время обысков изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность, а также наличные деньги в иностранной валюте.

На Закарпатье разоблачены два врача-офтальмолога одного из медучреждений области, которые за взятки от 6 тысяч долларов помогали уклонистам "откосить" от призыва на основании фиктивной инвалидности.

Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Закарпатской области.

Медики фальсифицировали истории болезней военнообязанных и обеспечивали им фиктивную госпитализацию. После этого фальшивки передавали в центр медико-социальной экспертизы, где клиентам подтверждали диагнозы и назначали группу инвалидности.

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Фиктивная инвалидность позволяла мужчинам беспрепятственно уехать за пределы Украины.

Правоохранители задокументировали факт получения 6 тысяч американских долларов одним из врачей, причастных к схеме.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели восемь санкционированных обысков в нескольких медицинских учреждениях области, центре медико-социальной экспертизы и помещениях фигурантов.

Во время обысков изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность, а также наличные деньги в иностранной валюте.

Обеим медикам уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Им грозит до пяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, после громких скандалов с МСЭК и сказочно богатыми руководителями этих структур президент Зеленский распорядился ликвидировать комиссии и полностью реформировать систему до нового года. Уже с 1 января действуют новые правила оформления инвалидности.

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