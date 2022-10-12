На Закарпатье местные за 18 тыс. долларов помогали уклонистам бежать из Украины: как действовала схема

В Закарпатской области задержаны трое местных жителей, которые за 18 тыс. долларов хотели переправить уклонистов за границу.

Об этом сообщает прокуратура Закарпатской области.

Трое подозреваемых подыскали трех клиентов, которые хотели уехать за границу. За это закарпатские дельцы получили от уклонистов 18 тыс. долларов.

Подозреваемые поселили мужчин в доме во Виноградове, чтобы дождаться удобного момента и незаконно переправить их в Венгрию, однако правоохранители разоблачили схему.

Фото: Прокуратура Закарпатской области

Злоумышленникам сообщили о подозрении в незаконной переправке через границу группы военнообязанных мужчин (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Два человека взяты под стражу с возможностью внесения каждым 208 тыс. грн залога, а их сообщник будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Как уклоняющиеся пытаются выехать из Украины

С самого начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины действуют ограничения на выезд мужчин за границу. Однако с первых дней уклонисты пытаются бежать из Украины: они переодеваются в женскую одежду, покупают фальшивые справки о том, что воспитывают более троих детей и другими методами пытаются уехать.

В Государственной пограничной службе сообщили, что с начала действия военного положения в Украине при попытке незаконно пересечь границу погибли уже 11 мужчин.

С начала военного положения пограничники задержали более 8 тысяч мужчин за попытку незаконного пересечения границы.

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