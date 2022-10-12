Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Закарпатье местные за 18 тыс. долларов помогали уклонистам бежать из Украины: как действовала схема

Дата публикации
Просмотры
1691
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Закарпатье местные за 18 тыс. долларов помогали уклонистам бежать из Украины: как действовала схема

Фото: Прокуратура Закарпатской области

Уклонистов селили в доме в Виноградове.

В Закарпатской области задержаны трое местных жителей, которые за 18 тыс. долларов хотели переправить уклонистов за границу.

Об этом сообщает прокуратура Закарпатской области.

Трое подозреваемых подыскали трех клиентов, которые хотели уехать за границу. За это закарпатские дельцы получили от уклонистов 18 тыс. долларов.

Подозреваемые поселили мужчин в доме во Виноградове, чтобы дождаться удобного момента и незаконно переправить их в Венгрию, однако правоохранители разоблачили схему.

© Прокуратура Закарпатской области
Фото: Прокуратура Закарпатской области

Злоумышленникам сообщили о подозрении в незаконной переправке через границу группы военнообязанных мужчин (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Два человека взяты под стражу с возможностью внесения каждым 208 тыс. грн залога, а их сообщник будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Как уклоняющиеся пытаются выехать из Украины

С самого начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины действуют ограничения на выезд мужчин за границу. Однако с первых дней уклонисты пытаются бежать из Украины: они переодеваются в женскую одежду, покупают фальшивые справки о том, что воспитывают более троих детей и другими методами пытаются уехать.

В Государственной пограничной службе сообщили, что с начала действия военного положения в Украине при попытке незаконно пересечь границу погибли уже 11 мужчин.

С начала военного положения пограничники задержали более 8 тысяч мужчин за попытку незаконного пересечения границы.

Читайте также:

Рамштайн предупреждает: Реакция военных лидеров мира на ядерный шантаж Путина!

Рамштайн предупреждает: Реакция военных лидеров мира на ядерный шантаж Путина!

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1691
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация