На Закарпатье местные жители напали на пограничников — есть пострадавшие (фото)

Люди швыряли камни у работников ГНСУ / © pixabay.com

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В Закарпатье местные жители совершили нападение на пограничников. Люди швыряли камни в работников ГНСУ.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

«Сегодня вечером местные жители совершили нападение на пограничный наряд, который проводил проверочные мероприятия в отношении лиц, вероятно причастных к переправке через украинско-словацкую границу группы граждан Украины призывного возраста. Мероприятия проводились во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии в ромском поселении города Большой Березный», — говорится в сообщении.

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Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Во время проверки ГНСУ группа граждан начала активно сопротивляться правоохранителям.

Инициаторы конфликта подстрекали остальных граждан и даже привлекали женщин и несовершеннолетних.

«Вследствие этого у пограничников и служебный автотранспорт начали швырять камни и кирпичи», — сообщили правоохранители.

Правоохранителям пришлось применить меры физического воздействия и специальные средства, в частности устройства для отстрела резиновых шаров.

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Во время конфликта двое пограничников получили телесные повреждения средней тяжести. Их доставили в местную больницу, где им была оказана медицинская помощь. Также повреждены два транспортных средства пограничников.

«Лица, совершившие нападение, задержаны. В их действиях видят признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ст.345 УКУ „Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа“ и ст.194 УКУ „Умышленное уничтожение или повреждение имущества“.

Добавим, что местные СМИ сообщают о том, что инцидент произошел якобы в ромском лагере в Большом Березном в Закарпатье.

Напомним, в Закарпатье родители сожгли сына, а затем медлили с вызовом медиков.

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