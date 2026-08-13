На Закарпатье многодетную мать обвиняют в сексуальной эксплуатации 13-летней дочери: шокирующие детали дела (фото)

На Закарпатье многодетную мать обвиняют в сексуальной эксплуатации малолетней дочери / © Офис Генерального прокурора

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На Закарпатье перед судом предстанет 32-летняя многодетная мать. Женщина превратила собственную 13-летнюю дочь в источник заработка, заставляя ее участвовать в порнографических онлайн-трансляциях.

Детали этого ужасного преступления сообщил Офис генпрокурора в Telegram.

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Зарабатывала на издевательстве над своим ребенком

Как выяснили следователи, женщина зарегистрировала себя и дочь на специальном сайте для трансляций. Во время эфиров она раздевала девочку и заставляла ее выполнять перед камерой непристойные указания зрителей.

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За такие «шоу» пользователи платформы платили деньги, которые шли напрямую на банковские карты матери.

Детей забрали, мать посадили под стражу

Когда о преступлении узнали правоохранители, к делу сразу привлекли социальные службы. Реакция была мгновенной: детей изъяли из семьи, сейчас все они находятся под защитой государства.

Горе-мать арестовали — по решению суда она будет ждать приговора в СИЗО без права выйти под залог.

Горе-мать арестовали / © Офис Генерального прокурора

Горе-мать арестовали / © Офис Генерального прокурора

Женщине выдвинули подозрение сразу по нескольким тяжким статьям: сексуальное насилие в отношении ребенка, торговля людьми и изготовление детской порнографии. За совершенное ей грозит длительный срок заключения.

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Ранее мы писали о том, как в Полтаве правоохранители разоблачили супругов, которые в течение нескольких лет снимали порнографию с участием своей шестилетней дочери и совершали с ней развратные действия.

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