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На Закарпатье многодетную мать обвиняют в сексуальной эксплуатации 13-летней дочери: шокирующие детали дела (фото)
Мукачевская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 32-летней жительницы Закарпатья, которая заставляла 13-летнюю дочь участвовать в порнографических онлайн-стримах за деньги зрителей.
На Закарпатье перед судом предстанет 32-летняя многодетная мать. Женщина превратила собственную 13-летнюю дочь в источник заработка, заставляя ее участвовать в порнографических онлайн-трансляциях.
Детали этого ужасного преступления сообщил Офис генпрокурора в Telegram.
Зарабатывала на издевательстве над своим ребенком
Как выяснили следователи, женщина зарегистрировала себя и дочь на специальном сайте для трансляций. Во время эфиров она раздевала девочку и заставляла ее выполнять перед камерой непристойные указания зрителей.
За такие «шоу» пользователи платформы платили деньги, которые шли напрямую на банковские карты матери.
Детей забрали, мать посадили под стражу
Когда о преступлении узнали правоохранители, к делу сразу привлекли социальные службы. Реакция была мгновенной: детей изъяли из семьи, сейчас все они находятся под защитой государства.
Горе-мать арестовали — по решению суда она будет ждать приговора в СИЗО без права выйти под залог.
Женщине выдвинули подозрение сразу по нескольким тяжким статьям: сексуальное насилие в отношении ребенка, торговля людьми и изготовление детской порнографии. За совершенное ей грозит длительный срок заключения.
Ранее мы писали о том, как в Полтаве правоохранители разоблачили супругов, которые в течение нескольких лет снимали порнографию с участием своей шестилетней дочери и совершали с ней развратные действия.