На Закарпатье мобилизовали мужчину, который имел бронь: какое решение принял суд и что советуют юристы

В Закарпатье мобилизовали мужчину, который имел бронирование. Он по законным основаниям пытался пересечь границу, однако его задержали и доставили в ТЦК. Там он прошел ВЛК и был направлен в воинскую часть для прохождения службы. У мужчины было бронирование на работе до определенной даты, поэтому обратился в суд.

Какое решение приняла "фемида" и что в такой ситуации рекомендуют делать юристы – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Что известно о деле?

Закарпатье снова в эпицентре громких новостей. 8 февраля там задержали мужчину, пытавшегося пересечь границу на законных основаниях. Его доставили в ТЦК и СП, где он прошел медицинскую комиссию.

Во время проведения медосмотра состояние здоровья мужчины не обследовалось, а жалобы и факт пребывания на военном учете в ТЦК в качестве непригодного военной службы во внимание не принимали. Также у мужчины было бронирование по месту работы. Несмотря на это, после прохождения медосмотра он был доставлен в воинскую часть для прохождения военной службы.

Что известно о решении суда?

Мобилизированный мужчина подал иск в суд пограничному отряду, в котором просил отменить мобилизационное распоряжение и направление для прохождения военной службы. Закарпатский окружной административный суд 16 мая 2024 принял решение по делу. В частности, в суде заявили, что военнообязанный во время мобилизации не уведомлял работников ТЦК и СП о наличии у него права на отсрочку, также не предоставил доказательств бронирования. Также информации о бронировании не было на специальном военном учете по данным автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы (АИТС) "Оберег".

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" Призывники, военнообязанные и резервисты должны, в частности, сообщать в семидневный срок органам, в которых они состоят на военном учете, об изменении персональных данных, подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации по определенным основаниям", — говорится в сообщении.

Также там отметили, что военнообязанный должен был оформить отсрочку от призыва соответствующим образом уполномоченным органом, в частности – ТЦК и СП. Причем это можно сделать только к моменту обретения статуса военнослужащего.

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"Никаких документов, подтверждающих наличие оснований для предоставления мужу отсрочки от призыва на военную службу, не поступало. В результате этого, суд пришел к выводу о том, что мужчина возможностью реализации права на отсрочку от призыва и оформления его соответствующим образом, не воспользовался ", – указано в сообщении.

Что говорит юрист?

В свою очередь юрист Андрей Ракущинец в комментарии "Общественному" подчеркнул, что следует обратить внимание на основания вынесения решения суда.

Исключение из военного учета в мирное время не является тождественным исключению из военного учета в военное время, поскольку основания и перечень болезней разные., год назад, сейчас годится ", — говорится в сообщении.

Андрей Ракущинец отметил, что решение суда не будет иметь какого-либо юридического значения для других подобных случаев, ведь в Украине не действует прецедентное право. Однако выводы суда согласуются с судебной практикой, что именно истец должен доказать свою правоту в суде.

"В решении суда говорится, что письмом Министерства экономики Украины №27-12/8114-03 от 31.01.2024 ООО "Финтех Ферма" было обязано выдать военнообязанным выписку из приказа с целью подтверждения предоставления отсрочки от призыва на военную службу под время мобилизации. В свою очередь Генштабу ВСУ было поручено организовать доведение этого приказа в 3-дневный срок до соответствующих ТЦК и СП. у этого", — говорится в сообщении.

По словам юриста, недоработка человека заключалась в том, что у него не было около себя документа, удостоверяющего бронирование, а принести его уже не могло, поскольку не имело возможности выйти за пределы районного ТЦК и СП.

"Такого бы не было, если бы адвокатов допускали к своим клиентам в РТЦК – большинство таких ошибок можно было бы избежать. По состоянию на сейчас проблемы, озвученные в решении суда, уже частично сняли свою актуальность, поскольку изменилась процедура бронирования и через электронные средства коммуникации данная информация все-таки более эффективно и оперативно доходит до районных ТЦК и СП", – объясняет юрист.

Юрист отмечает, что теперь непосредственно самому лицу не нужно подавать какие-либо документы в районный ТЦК, касающиеся его бронирования. В то же время, нужно обновить данные, стать на учет и сделать порядок в документах, ведь при обновлении документов будет видно, есть отсрочка или нет.

Напомним, что обновленный закон о мобилизации определяет определенные категории граждан, потерявших право на отсрочку от мобилизации уже с 1 августа 2024 года.

"Сюрпризы" мобилизационного законодательства

Несмотря на то, что список лиц, не имеющих права на отсрочку, остается неизменным, а иногда и пополняется, есть ситуации, когда ее можно потерять, даже если отсрочка давно оформлена. Например, когда человека увольняют или он увольняется по собственному желанию из стратегически важной для страны компании, то он автоматически теряет бронь.

Также отсрочка теряется, когда истекает срок бронирования или контракт компании с Силами обороны. Может быть ситуация, когда компания лишилась статуса критически важного объекта. Соответственно тогда также для рабочих такой компании теряется возможность брони. Также автоматически отсрочка от мобилизации будет аннулирована при ликвидации самой компании. Если учреждение или орган власти перестал существовать, значит, и все привилегии, полученные с помощью него, больше не имеют юридической силы.

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