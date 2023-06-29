На Закарпатье мужчина, чтобы выехать за границу, "увеличил свою семью": как все закончилось

В Закарпатской области на пункте пропуска "Тиса" пограничники задержали 58-летнего мужчину, пытавшегося выехать за границу. Он показал пограничникам три свидетельства о рождении детей, два из которых оказались фальшивкой.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

Инцидент произошел в среду, 28 июня. 58-летний житель Закарпатской области пытался уехать за границу. Чтобы получить на это право, он сказал пограничникам, что воспитывает троих детей и показал свидетельства о рождении. Однако оказалось, что два документа были подделаны.

Мужчину не выпустили за границу и вызвали на пункт пропуска полицию.

"За совершенное мужчина будет отвечать перед законом. В его действиях видят признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 УКУ — подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", — говорится в сообщении.

Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило еще один канал ухилянцев, пытавшихся пересечь границу в Румынию.

Также накануне стало известно количество украинцев, которые с помощью системы "Шлях" выехали за границу после 24 февраля 2022 года и не вернулись в Украину.

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