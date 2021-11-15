На Закарпатье мужчина до смерти забил свою 35-летнюю сожительницу и заявил в полицию: фото

На Закарпатье мужчина до смерти забил свою 35-летнюю сожительницу и заявил в полицию: фото

Злоумышленник пытался реанимировать женщину, а как понял, что убил — позвонил правоохранителям.

В воскресенье вечером, 14 ноября, в селе Русский Мочар в Великоберезнянском районе Закарпатья 44-летний мужчина жестоко избил свою 35-летнюю сожительницу. От полученных травм она скончалась.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатья.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили мертвое тело женщины со следами насильственной смерти.

"Правоохранители выяснили, что между 35-летней потерпевшей и ее 44-летним сожителем возник переросший в драку бытовой конфликт. Во время ссоры мужчина начал наносить женщине удары по лицу и телу, в результате чего последняя потеряла сознание", — говорится в сообщении.

Злоумышленник пытался привести сожительницу в сознание, однако, поняв, что женщина мертва, позвонил в полицию.

По факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.

44-летнего подозреваемого полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания.

За совершенное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку