На Закарпатье мужчина до смерти забил свою 35-летнюю сожительницу и заявил в полицию: фото

Злоумышленник пытался реанимировать женщину, а как понял, что убил — позвонил правоохранителям.
В воскресенье вечером, 14 ноября, в селе Русский Мочар в Великоберезнянском районе Закарпатья 44-летний мужчина жестоко избил свою 35-летнюю сожительницу. От полученных травм она скончалась.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатья.
Прибывшие по вызову полицейские обнаружили мертвое тело женщины со следами насильственной смерти.
"Правоохранители выяснили, что между 35-летней потерпевшей и ее 44-летним сожителем возник переросший в драку бытовой конфликт. Во время ссоры мужчина начал наносить женщине удары по лицу и телу, в результате чего последняя потеряла сознание", — говорится в сообщении.
Злоумышленник пытался привести сожительницу в сознание, однако, поняв, что женщина мертва, позвонил в полицию.
По факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.
44-летнего подозреваемого полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания.
За совершенное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
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