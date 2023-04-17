На Закарпатье мужчина два года насиловал ребенка: мать не выдержала и пришла в полицию

На Закарпатье полицейские задержали 43-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщили на сайте Нацполиции Закарпатья.

В ведомстве сообщили, что в полицию обратилась женщина, которая заявила о совершении сожителем сексуального насилия в отношении ее 12-летней дочери.

"Выяснилось, что впервые ребенок пострадал от насилия в июне 2021 года. После этого 43-летний мужчина изнасиловал ребенка еще несколько раз. Медики подтвердили факт совершения против девочки действий сексуального характера", — говорится в сообщении полиции области.

Злоумышленник был задержан и доставлен в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней (ч. 4 ст. 152 УКУ). По этой статье предусмотрено лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Напомним, троих несовершеннолетних лицеистов одного из профессиональных лицеев Житомирщины взяли под стражу без права внесения залога. Их подозревают в совершении сексуального насилия над одногруппником.

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