Украина
66
1 мин

На Закарпатье мужчина избил жену и напал на полицейских: что ему угрожает

Мужчина напал даже на правоохранителей.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Полиция

Полиция / © Getty Images

В поселке Воловец в Закарпатье полиция задержала мужчину, который совершил домашнее насилие и напал на правоохранителей.

Об этом пишет полиция региона.

«19-летний парень сообщил, что его отец ссорится с матерью и применяет к ней физическое насилие. Во время звонка на фоне слышны были крики», — говорится в сообщении.

По вызову прибыл наряд полиции. Сначала нарушитель пытался избежать общения со стражами порядка, а впоследствии начал вести себя агрессивно.

Задержанный мужчина / © Патрульная полиция Закарпатья

Задержанный мужчина / © Патрульная полиция Закарпатья

Муж набросился на жену, сына и полицейских. Для пресечения противоправных действий правоохранители приняли меры физического воздействия и задержали его.

Жена и сын задержанного в медицинской помощи не нуждались. Самого 43-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отделение полиции.

Следователи квалифицировали действия задержанного по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины — насилие в отношении работников правоохранительного органа.

Кроме того, на него был составлен административный протокол по ст. 173-2 КУоАП за совершение домашнего насилия. Согласно ст. 208 УПК Украины, мужчину поместят в изолятор временного содержания. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Киевской области мужчина забил товарища бутылкой, сковородкой и детским барабаном.

