- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 1 мин
На Закарпатье мужчина избил жену и напал на полицейских: что ему угрожает
Мужчина напал даже на правоохранителей.
В поселке Воловец в Закарпатье полиция задержала мужчину, который совершил домашнее насилие и напал на правоохранителей.
Об этом пишет полиция региона.
«19-летний парень сообщил, что его отец ссорится с матерью и применяет к ней физическое насилие. Во время звонка на фоне слышны были крики», — говорится в сообщении.
По вызову прибыл наряд полиции. Сначала нарушитель пытался избежать общения со стражами порядка, а впоследствии начал вести себя агрессивно.
Муж набросился на жену, сына и полицейских. Для пресечения противоправных действий правоохранители приняли меры физического воздействия и задержали его.
Жена и сын задержанного в медицинской помощи не нуждались. Самого 43-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отделение полиции.
Следователи квалифицировали действия задержанного по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины — насилие в отношении работников правоохранительного органа.
Кроме того, на него был составлен административный протокол по ст. 173-2 КУоАП за совершение домашнего насилия. Согласно ст. 208 УПК Украины, мужчину поместят в изолятор временного содержания. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Киевской области мужчина забил товарища бутылкой, сковородкой и детским барабаном.